28 Aralık 2018, Cuma

GALATASARAY

Gökhan Töre’yi al, Maicon’u ver

G.Saray ile Beşiktaş arasında yılın takası!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018

Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, G.Saray’ın gözden çıkardığı Maicon’u alarak, karşılığında da ezeli rakibine ’yi önerecek

Başkanı Orman'ın, ara transfer döneminde 1 ya da 2 stoper alacağını açıklamasının ardından yeni adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birinin de G.Saray'ın gözden çıkardığı ve göndermek istediği isimlerden biri olan Maicon olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Terim'in takımda istemediği Maicon'a kulüp arayışlarını sürdürüyor. Körfez'i istemeyen ve 'ya dönmesi konusunda ise yapılan tekliflerin yetersiz kaldığı ortamda sambacı, F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'a da mesaj gönderdi. Orman'ın "Bir değil iki stoper" alacaklarını açıklamasından sonra Maicon'un menajeri siyah-beyazlılarla temas kurdu. Gelen bilgiler Güneş'in izin vermesi durumunda, sürpriz bir Maicon-Töre takasının gündeme gelebileceğini konuşmaya başladı. Maicon, G.Saray'dan senelik 2.2 milyon euro garanti para + bonuslar kazanıyor. Beşiktaş yönetiminin, sarı- kırmızılı kulüple anlaşılması durumunda 30 yaşındaki Brezilyalıya senelik 1.8 milyon euro önereceği ifade edildi.

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