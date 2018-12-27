Son dakika: Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması
Galatasaray Kulübü, genç yıldız Ozan Kabak'ın 7.5 milyon Euro karşılığında takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Teknik heyetimizin gelecek dönem için kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için çalışmaları uzun zamandır devam etmektedir. Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır.
Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa'da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU
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