Mustafa Cengiz, Anıtkabiri ziyaret etti

27 Aralık 2018, Perşembe
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Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Giriş Tarihi: 27.12.2018
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliğinin kuruluşunun 81. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya ve Özgür Savaş Özüdoğru katıldı.
Törende Mustafa Cengiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.
Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt'u da makamında ziyaret etti.
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