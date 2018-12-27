27 Aralık 2018, Perşembe

GALATASARAY

Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Cengiz, Anıtkabiri ziyaret etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.12.2018

Galatasaray Kulübü Başkanı , Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ün 'ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliğinin kuruluşunun 81. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete, kulüp başkanı ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya ve Özgür Savaş Özüdoğru katıldı.

Törende Mustafa Cengiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt'u da makamında ziyaret etti.

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