26 Aralık 2018, Çarşamba
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En iyisi Eren Derdiyok
Giriş Tarihi: 25.12.2018
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamazken, 3 büyüklerde en fazla gol atan oyuncu Eren Derdiyok oldu.
Performansı büyük eleştiri alan Eren, ligde 7 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcuyu, 6 golle başka bir Galatasaraylı Henry Onyekuru takip ederken, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek 5, Fenerbahçeli Andre Ayew ise 4 gol üretti.
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