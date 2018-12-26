26 Aralık 2018, Çarşamba

GALATASARAY

En iyisi Eren Derdiyok

En iyisi Derdiyok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2018

, ve bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamazken, 3 büyüklerde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Performansı büyük eleştiri alan Eren, ligde 7 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcuyu, 6 golle başka bir Galatasaraylı Henry Onyekuru takip ederken, Beşiktaşlı 5, Fenerbahçeli Andre Ayew ise 4 gol üretti.

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