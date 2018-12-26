26 Aralık 2018, Çarşamba

GALATASARAY

Zlatan el yaktı

Zlatan el yaktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2018

Artık 37 yaşına gelen fiyatıyla dudak uçuklatmaya devam ediyor.

Flaş bir isim almak isteyen 'ın geçtiğimiz ay, dünyaca ünlü yıldızın transfer şartlarını öğrenmek için menajeri Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Raiola'nun, İbra için yıllık 12 milyon euro talep etmesi üzerine görüşmelerin askıya alındığı bildirildi.

Galatasaraylı taraftarların her daim gözdesi , geçen hafta Amerika'dan LA Galaxy ile anlaşmıştı.

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