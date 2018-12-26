26 Aralık 2018, Çarşamba
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Zlatan el yaktı
Giriş Tarihi: 25.12.2018
Artık 37 yaşına gelen Zlatan İbrahimovic fiyatıyla dudak uçuklatmaya devam ediyor.
Flaş bir isim almak isteyen Galatasaray'ın geçtiğimiz ay, dünyaca ünlü yıldızın transfer şartlarını öğrenmek için menajeri Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Raiola'nun, İbra için yıllık 12 milyon euro talep etmesi üzerine görüşmelerin askıya alındığı bildirildi.
Galatasaraylı taraftarların her daim gözdesi Zlatan İbrahimovic, geçen hafta Amerika'dan LA Galaxy ile anlaşmıştı.
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