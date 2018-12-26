26 Aralık 2018, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu

Emre Akbabanın dönüş tarihi belli oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.12.2018

’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ’nın dönüş tarihi belli oldu.

Yoğun şekilde tedavisi süren yetenekli futbolcunun kamp çalışmaları sırasında topla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Milli futbolcunun ikinci yarının ilk haftasındaki Ankaragücü maçına kadar da hazır hale geleceği öğrenildi.

Sezon başında 4 milyon Euro'ya 'dan transfer edilen , 7 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.

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