Emre Akbabanın dönüş tarihi belli oldu

26 Aralık 2018, Çarşamba
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Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Emre Akbaba’nın dönüş tarihi belli oldu.
Yoğun şekilde tedavisi süren yetenekli futbolcunun kamp çalışmaları sırasında topla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.
Milli futbolcunun ikinci yarının ilk haftasındaki Ankaragücü maçına kadar da hazır hale geleceği öğrenildi.
Sezon başında 4 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba, 7 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.
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