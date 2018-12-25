25 Aralık 2018, Salı

GALATASARAY

Onyekuru yükseliyor

Onyekuru yükseliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2018

'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru karşısında adeta patlama yaptı.

İki muhteşem gol atan Onyekuru, ülkesi 'da da gündem oldu. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı forma altına en etkili performansını sergilediği belirtilirken, Nijerya için de bu durumun olumlu olduğu vurgulandı. Onyekuru'nun performansı 'de de ses getirdi.

ŞUTÖR

maçına damgasını vuran Onyekuru, bu sezon 'de iç sahada en fazla isabetli şut çeken Galatasaraylı oldu. 12 isabetli şut çeken Nijeryalı 4 gol attı. 3'te 2 isabetle oynayan Onyekuru 5 kez adam geçti. 2 top kaptı. Tek ortasında da isabet sağladı.

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