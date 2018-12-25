25 Aralık 2018, Salı
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Onyekuru yükseliyor
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru Sivas karşısında adeta patlama yaptı.
İki muhteşem gol atan Onyekuru, ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı forma altına en etkili performansını sergilediği belirtilirken, Nijerya Milli Takımı için de bu durumun olumlu olduğu vurgulandı. Onyekuru'nun performansı İngiltere'de de ses getirdi.
ŞUTÖR
Sivasspor maçına damgasını vuran Onyekuru, bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla isabetli şut çeken Galatasaraylı oldu. 12 isabetli şut çeken Nijeryalı 4 gol attı. 3'te 2 isabetle oynayan Onyekuru 5 kez adam geçti. 2 top kaptı. Tek ortasında da isabet sağladı.
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