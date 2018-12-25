25 Aralık 2018, Salı
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Belhanda işbaşında
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Galatasaray, 7 maç sonra TT Stadı’nda kazanırken Belhanda’nın döndüğü belli oldu.
Takımı bir orkestra şefi gibi yöneten, 2 gole de direkt etki eden Faslı, Galatasaray forması ile son resmi maçına 10 Kasım'da 3-0 kazandıkları Kayseri deplasmanında çıkmıştı. O maçtan sonra sarı-kırmızılılar Belhanda'nın forma giymediği 7 maçta sadece Keçiören
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