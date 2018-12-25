25 Aralık 2018, Salı
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Fatih Terim'den Abdurrahim Albayrak ile özel görüşme
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-2 kazanılan Sivasspor maçı sonrası yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile görüştü.
İmparator transferler üzerine konuşma yaparken, alınacak isimlerin kampa yetişmesini istedi. Fatih Terim ardından kızı ve torununun yaşadığı ABD'ye uçtu. Deneyimli çalıştırıcı yeni yılı burada ailesiyle birlikte geçirecek.
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