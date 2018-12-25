25 Aralık 2018, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'den Abdurrahim Albayrak ile özel görüşme

Terimden Albayrak ile özel görüşme
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Galatasaray Teknik Direktörü , 4-2 kazanılan maçı sonrası yöneticiler ve Yusuf Günay ile görüştü.

İmparator transferler üzerine konuşma yaparken, alınacak isimlerin kampa yetişmesini istedi. ardından kızı ve torununun yaşadığı ABD'ye uçtu. Deneyimli çalıştırıcı yeni yılı burada ailesiyle birlikte geçirecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaraya büyük müjde! Galatasaray'a büyük müjde!
Aslanın gözü Çinde Aslan'ın gözü Çin'de
Liverpoolun yıldızından Ozan Kabaka hediye! Liverpool'un yıldızından Ozan Kabak'a hediye!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör