25 Aralık 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Evinde 28 maçtır kaybetmeyen Cimbom, İngiliz ekibi ile yarışıyor
Galatasaray, evinde Sivas'ı yenerken Avrupa'nın ilk 10 liginde iç sahada en uzun süre yenilmezlik serisi unvanını da korudu. Cimbom, iç sahada en uzun süre yenilmezlik unvanını sürdüren ilk 3 takım arasında 2. sırada yer alıyor. İngiltere'de Liverpool 29 maçtır ligde iç sahada kaybetmiyor. Galatasaray ise Sivas maçıyla seriyi 28 karşılaşmaya (23G/5B) çıkardı. 3. sırada yer alan Sporting ise 25 maçtır kaybetmiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede