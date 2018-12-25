25 Aralık 2018, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool

Tek rakibi Liverpool
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Evinde 28 maçtır kaybetmeyen Cimbom, İngiliz ekibi ile yarışıyor

Galatasaray, evinde Sivas'ı yenerken Avrupa'nın ilk 10 liginde iç sahada en uzun süre yenilmezlik serisi unvanını da korudu. Cimbom, iç sahada en uzun süre yenilmezlik unvanını sürdüren ilk 3 takım arasında 2. sırada yer alıyor. 'de 29 maçtır ligde iç sahada kaybetmiyor. ise Sivas maçıyla seriyi 28 karşılaşmaya (23G/5B) çıkardı. 3. sırada yer alan Sporting ise 25 maçtır kaybetmiyor.

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