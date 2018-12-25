Galatasarayda futbolcuların ilk yarı performansı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 29 puanla tamamlayan Galatasaray'da en istikrarlı oyuncu kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonun ilk yarısında da en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 26 futbolcunun görev aldığı sarı-kırmızılı takımda Muslera, geride kalan 17 maçta da ilk 11'de görev aldı ve toplam bin 529 dakika sahada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'yı, 16 karşılaşmada bin 348 dakika oynayan Brezilyalı futbolcu Mariano Filho ile 15 müsabakada bin 152 dakika sahada kalan Nijeryalı Henry Onyekuru takip etti.

Galatasaray'da en fazla süre alan Türk oyuncu, 13 maçta bin 85 dakika forma giyen genç Ozan Kabak olurken, Eren Derdiyok ise 13 karşılaşmada bin 24 dakika görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda 16 yaşındaki Mustafa Kapı ile kaleci İsmail Çipe birer maçta birer dakika forma giyerken, genç oyunculardan Celil Yüksel 2 müsabakada 13 dakika, Yunus Akgün de 5 karşılaşmada 39 dakika sahada kaldı.

EN GOLCÜSÜ EREN DERDİYOK

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın en skorer ismi Eren Derdiyok oldu.

Eren Derdiyok, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 7 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak renklerine dahil ettiği Nijeryalı Henry Onyekuru ise 6 golle skora katkı yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda Garry Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ryan Donk ve Serdar Aziz ikişer, Fernando Reges, Maicon Roque, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Martin Linnes de birer kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında 30 golü bulunan Galatasaray'ın diğer iki golünü ise MKE Ankaragücü maçında Bakary Kone, Atiker Konyaspor müsabakasında da Uğur Demirok kendi kalesinde attı.

HIRÇINLAR BELHANDA, SERDAR AZİZ VE NDİAYE

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Serdar Aziz ve Badou Ndiaye, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Ligin geride kalan bölümünde Belhanda 1 kırmızı 3 sarı, Serdar Aziz 1 kırmızı 2 sarı, Ndiaye de birer kımızı ve sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda Mairano ve Fernando da altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

İLK YARI KARNESİ

Galatasaray'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı kart Kırmızı kart Fernando Muslera 17 17 1529 0 1 0 Mariano Filho 16 15 1348 0 6 0 Henry Onyekuru 15 13 1152 6 1 0 Ozan Kabak 13 12 1085 0 3 0 Eren Derdiyok 13 11 1024 7 1 0 Fernando Reges 12 11 957 1 6 0 Maicon Roque 13 9 902 1 0 0 Yuto Nagatomo 10 10 900 0 2 0 Papa Ndiaye 10 9 853 0 1 1 Sinan Gümüş 11 11 833 1 2 0 Serdar Aziz 10 10 827 2 2 1 Garry Rodrigues 12 10 792 3 2 0 Sofiane Feghouli 13 8 691 1 1 0 Younes Belhanda 10 9 680 0 3 1 Ömer Bayram 9 7 651 1 1 0 Selçuk İnan 10 5 561 0 2 0 Ahmet Çalık 6 5 510 0 0 0 Ryan Donk 8 6 505 2 1 0 Emre Akbaba 6 5 418 2 0 0 Martin Linnes 6 3 290 1 0 0 Muğdat Çelik 6 1 160 0 0 0 Bafetimbi Gomis 1 0 45 0 0 0 Yunus Akgün 5 0 39 0 0 0 Celil Yüksel 2 0 13 0 0 0 İsmail Çipe 1 0 1 0 0 0 Mustafa Kapı 1 0 1 0 0 0