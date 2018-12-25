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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncunun peşine düştü.
Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 11:37
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