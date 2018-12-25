25 Aralık 2018, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncunun peşine düştü.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 11:37
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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Sarı-kırmızılılar sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip 2 forvet alacaktı.

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Ancak Aslan kimseyi transfer etmeyince, teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dar rotasyonla oynamak zorunda kaldı.

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

İmparator, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu forvet hattında kullandı.

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Deneyimli çalıştırıcı "Ocak ve Temmuz'da bu takım değişecek. Kulübümüzün gücü yettiği kadar transfer yapacağız. Ki yetecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Aslan'ın ilk transfer bombasının Fernando Llorente olduğu öğrenildi.

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