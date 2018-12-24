24 Aralık 2018, Pazartesi
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Yardımcıların 3. galibiyeti
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Sarı kırmızılı takım, Fatih Terim'in yokluğunda yardımcılarıyla üçüncü kez sahadan galip ayrıldı.
Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin ve Ümit Davala'nın yönetiminde lig ve kupa maçlarına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini aldı. Şahin ve Davala ile Süper Lig'de Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Keçiörengücü'ne karşı sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda bu sayı dün akşam 3'e çıktı.
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