24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Yardımcıların 3. galibiyeti

Yardımcıların 3. galibiyeti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Sarı kırmızılı takım, 'in yokluğunda yardımcılarıyla üçüncü kez sahadan galip ayrıldı.

'in cezası nedeniyle Levent Şahin ve 'nın yönetiminde lig ve kupa maçlarına çıkan , 3. galibiyetini aldı. Şahin ve Davala ile 'de , 'nda da Keçiörengücü'ne karşı sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda bu sayı dün akşam 3'e çıktı.
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