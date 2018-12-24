24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru şov

Galatasarayda Onyekuru şov
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Nijeryalı yıldız sadece hücumu düşününce ’un attığı 2 golde de yerini boşalttı İkinci yarıda sazı eline alan Onyekuru rakip ağları 2 kez sarsarak zaferde başrolü oynadı

'ın evinde 'u mağlup ettiği mücadeleye kötü başladı, süper bitirdi. Yiğidoların, Robinho ile bulduğu 2 golde de yerini kaybeden ve savunmaya katkı vermeyen Nijeryalı yıldız yüzünden Cimbom yine 2-2 kabusunu yaşadı. İlk 45 dakikanın ardından bu konuda uyarılan 21 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda ise bambaşka bir role büründü. Onyekuru savunmaya gelip, sol bekte oynayan Nagatomo'ya yardım etmeye başlayınca sarıkırmızılı ekibin kalesindeki tehlikeli pozisyon sayısı azaldı.

SÜRATİNİ KONUŞTURDU

Henry Onyekuru mücadelenin ikinci yarısında eşsiz hızını konuşturmaya başladı. Önce Fernando'nun attığı pasta savunma arkasına doğru koşu yapan 21 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci 'dan kaçırdı, boş ağlara yolladı. Takımını 3-2 öne geçiren Onyekuru, Cimbom'u rahatlatan golü de kaydetti. 'nın binbir güçlükle içeri çevirdiği topu ıskaladı. Onyekuru düzgün bir vuruşla fileleri sarstı ve skor 4-2'ye geldi. Genç yıldız karşılaşma sonunda sarı-kırmızılı taraftarlardan alkışı aldı.


HARİKA BİR ZAFER

Aslan'ın sahasında Sivasspor'u 4-2 yendiği mücadelede 2 kez fileleri sarsan Henry Onyekuru maç sonunda çok mutluydu. 21 yaşındaki oyuncu "Harika bir zafer oldu. 4 maçtır kazanamıyorduk. Üzerimizde az da olsa bir baskı vardı. Sahamızda kazanmak istiyorduk. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Kendi futbolumuzu sergiledik ve 3 puanı aldık. Devre sonunda istediğimiz yerde değiliz. Cezalılar ve sakatlar bizi sıkıntıya soktu. Ligin ikinci devresinde her şey çok farklı olacak. Biz buna inanıyoruz. Çok çalışıp yeniden şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

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