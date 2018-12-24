24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Muslera geçmişi mumla aratıyor

Muslera geçmişi mumla aratıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı, 2015’ten beri en düşük ku-r tarış yüzdesi ile oynadığı sezonu yaşıyor

'ın deneyimli kalecisi , geçmiş sezonları mumla aratıyor. karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı eldiven, bu sezon %66'lık kurtarış yüzdesiyle oynayarak 2014- 2015 sezonundan sonra en düşük yüzde ile oynadığı dönemi geçiriyor. Sezonun geride kalan bölümünde hatalı goller yiyen Muslera için taraftarlar da sosyal medyada "Muslera artık eskisi gibi değil. Bir an önce toparlanmalı" şeklinde yorumlarda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
UEFA resmen duyurdu! F.Bahçe ve G.Saray... UEFA resmen duyurdu! F.Bahçe ve G.Saray...
Galatasarayın başkanı Fatih Terimdir "Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir"
Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor... Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör