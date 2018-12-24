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Muslera geçmişi mumla aratıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı, 2015’ten beri en düşük ku-r tarış yüzdesi ile oynadığı sezonu yaşıyor
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geçmiş sezonları mumla aratıyor. Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı eldiven, bu sezon %66'lık kurtarış yüzdesiyle oynayarak 2014- 2015 sezonundan sonra en düşük yüzde ile oynadığı dönemi geçiriyor. Sezonun geride kalan bölümünde hatalı goller yiyen Muslera için taraftarlar da sosyal medyada "Muslera artık eskisi gibi değil. Bir an önce toparlanmalı" şeklinde yorumlarda bulundu.
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