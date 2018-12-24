24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda: Geri dönmek harika

Belhanda: Geri dönmek harika
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Sakatlığının ardından ilk maçına çıkan , “Geri dönmek harika. Beni asıl mutlu eden ise bunun galibiyetle olması” dedi

Arka dalesindeki sakatlık nedehiyle uzun süre sahalardan uzak kalan , dün gece maçıyla birlikte sahalara dönüş yaptı. 2'NCİ

YARIDA HAK ETTİK

özlediğini söyleyen Belhanda "Yeniden sahalara geri dönmek harika. Beni asıl mutlu eden ise bunun galibiyetle olması. Zor bir maç oldu ama 2.yarıda galibyeti hak ettik. Taraftarın bana olan desteğine de teşekkür ederim" dedi. Belhanda kondisyon eksiğini devre arası kampında gidereceğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor... Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...
VAR olmasaydı neler yaşanırdı siz düşünün! "VAR olmasaydı neler yaşanırdı siz düşünün!"
Feghouli, Fatih Terimi mahcup etti "Feghouli, Fatih Terim'i mahcup etti"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör