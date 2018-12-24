24 Aralık 2018, Pazartesi
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Arka dalesindeki sakatlık nedehiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Belhanda, dün gece Sivas maçıyla birlikte sahalara dönüş yaptı. 2'NCİ
Belhanda: Geri dönmek harika
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Sakatlığının ardından ilk maçına çıkan Belhanda, “Geri dönmek harika. Beni asıl mutlu eden ise bunun galibiyetle olması” dedi
Arka dalesindeki sakatlık nedehiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Belhanda, dün gece Sivas maçıyla birlikte sahalara dönüş yaptı. 2'NCİ
YARIDA HAK ETTİK
Futbolu özlediğini söyleyen Belhanda "Yeniden sahalara geri dönmek harika. Beni asıl mutlu eden ise bunun galibiyetle olması. Zor bir maç oldu ama 2.yarıda galibyeti hak ettik. Taraftarın bana olan desteğine de teşekkür ederim" dedi. Belhanda kondisyon eksiğini devre arası kampında gidereceğini de sözlerine ekledi.
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