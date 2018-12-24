24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Eren Derdiyok’a önce ıslık sonrasında alkış

Eren Derdiyok’a önce ıslık sonrasında alkış
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Eren’i oyundan çıkarken bir grup taraftar ıslıkladı. Tribünlerin çoğunluğu ise yıldız isme alkışları ile destek verdi

'ın 'la oynadığı maçta takımın 20. dakikada penaltıdan ilk golünü kaydeden , 75. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Performansıyla eleştirilen golcü oyuncu, oyundan çıkarken Stadı'nda bir grup taraftarın ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

ALKIŞLI DESTEK GELDİ

Eren'e yapılan ıslıklı protesto sonrası tribünlerin büyük çoğunluğu ise yıldız oyuncuya alkışları ile destek verdi. Eren de kendisine destek olan taraftarları alkışlayarak selamladı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu dün Sivasspor ağlarını havalandırarak bu sezon 'deki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
UEFA resmen duyurdu! F.Bahçe ve G.Saray... UEFA resmen duyurdu! F.Bahçe ve G.Saray...
Galatasarayın başkanı Fatih Terimdir "Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir"
Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor... Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör