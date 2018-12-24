Eren Derdiyok’a önce ıslık sonrasında alkış
Eren’i oyundan çıkarken bir grup taraftar ıslıkladı. Tribünlerin çoğunluğu ise yıldız isme alkışları ile destek verdi
Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçta takımın 20. dakikada penaltıdan ilk golünü kaydeden Eren Derdiyok, 75. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Performansıyla eleştirilen golcü oyuncu, oyundan çıkarken Türk Telekom Stadı'nda bir grup taraftarın ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
ALKIŞLI DESTEK GELDİ
Eren'e yapılan ıslıklı protesto sonrası tribünlerin büyük çoğunluğu ise yıldız oyuncuya alkışları ile destek verdi. Eren de kendisine destek olan taraftarları alkışlayarak selamladı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu dün Sivasspor ağlarını havalandırarak bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu.
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