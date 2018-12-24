24 Aralık 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da 85 günlük hasret bitti
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Türk Telekom’da en son 28 Eylül’de Erzurumspor’u 1-0 yenen Galatasaray, 7 beraberliğin ardından ilk kez sahasında kazandı
Galatasaray, Sivasspor karşısında elde ettiği sonuçla evindeki galibiyet hasretine son vermiş oldu. Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda en son 28 Eylül'de Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta sahadan beraberlikle ayrılmış ve 85 gün galibiyete hasret kalmıştı. Öte yandan Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki 28 maçın 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede