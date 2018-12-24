Türk Telekom’da en son 28 Eylül’de Erzurumspor’u 1-0 yenen Galatasaray, 7 beraberliğin ardından ilk kez sahasında kazandı

Galatasaray, Sivasspor karşısında elde ettiği sonuçla evindeki galibiyet hasretine son vermiş oldu. Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda en son 28 Eylül'de Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta sahadan beraberlikle ayrılmış ve 85 gün galibiyete hasret kalmıştı. Öte yandan Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki 28 maçın 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı.