24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da 85 günlük hasret bitti

85 günlük hasret bitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

’da en son ’de Erzurumspor’u 1-0 yenen , 7 beraberliğin ardından ilk kez sahasında kazandı

, karşısında elde ettiği sonuçla evindeki galibiyet hasretine son vermiş oldu. Ocak 2011'de açılan Stadı'nda en son 'de Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i de olmak üzere 7 maçta sahadan beraberlikle ayrılmış ve 85 gün galibiyete hasret kalmıştı. Öte yandan 'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki 28 maçın 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

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