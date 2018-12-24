24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

‘Alan’ razı satan değil!

‘Alan’ razı satan değil!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

gözünü ’e diken sarı-kırmızılılar Guangzhou’nun golcüsü Alan’ı 2.5 yıllığına istiyor. Aslan, yıllık 3 milyon ’yu gözden çıkardı. Brezilyalı golcü bonservisini almanın peşinde

Devre arasında iki forvet takviyesi planlayan gözünü 'e çevirdi. 'yı 'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı ise 2 buçuk yıllığına kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı Alan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak kulübü Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Alan için bonservis ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Sambacı'ya yıllık 3 milyon ödemeyi göze aldı. Galatasaray'a döneceği konuşulan Frank Ribery için son durumu 'dan Bild aktardı. Gazete, Fransız yıldızın devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve 'teki 12. yılını tamamladıktan sonra sezon sonunda veda edeceğini yazdı.

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