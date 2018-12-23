23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Mustafa Kapı Galatasaray'da o rekoru eline geçirdi!

Mustafa Kapı G.Sarayda o rekoru eline geçirdi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

’da karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki , sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.

'ın 'u 4-2 mağlup ettiği müsabakada 16 yaşındaki , sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu oldu. Müsabakanın 90+5. dakikasında Feghouli'nin yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan bu rekoru kırmış oldu. Mustafa Kapı müsabaka sonunda taraftarın isteğiyle sahanın ortasında üçlü çektirdi.
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