23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Serdar Aziz şoku!

Galatasarayda Serdar Aziz şoku!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'da bu akşamki maçı öncesi maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in son haftasında sahasında 'u ağırlayacak 'da şoku yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın değişmez isimlerden biri olan Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'dan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı:

''Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Serdar Aziz maç kadrosundan çıkartılmıştır.''

Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz'in yokluğunda ise Maicon ilk 11'de sahaya çıkacak.

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