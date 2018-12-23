23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray’dan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası

Galatasaray’dan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2018

taraftarları potada ağırladığı derbisi öncesi ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyasıyla köy okullarına destek vermek için parkeye atkı, eldiven ve bere attı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , Beko'yu konuk ediyor. Galatasaray Kulübü, tarafından düzenlenen "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına sarı kırmızılı oyuncular sahaya 'Çocuklar üşümesin' pankartıyla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar da GS Store standlarından aldıkları atkı, bere ve eldivenleri parkeye atarak kampanyaya destek verdi.

Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasarayda Serdar Aziz şoku! Galatasaray'da Serdar Aziz şoku!
Ribery Türkiyeye geri dönüyor! İşte yeni takımı Ribery Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni takımı
Badji 2.5 milyon € Badji 2.5 milyon €
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör