23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Badji 2.5 milyon €

Badji 2.5 milyon €
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da adı gündeme gelen 'den yeni haberler geldi.

Fotbollsthlm SE sitesi, 21 yaşındaki Senegalli golcünün bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olarak belirlendiğini ve Djurgarden Kulübü'nün bu bedeli karşılayacak takım ile pazarlığa hazır olduğunu yazdı. G.Saray transfer döneminde 2 forvet almayı planlıyor.

Ligi'nde bu sezon 28 maçta 8 gol atan ve 3 asist yapan 'nin kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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