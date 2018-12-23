23 Aralık 2018, Pazar
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İsveç Ligi'nde bu sezon 28 maçta 8 gol atan ve 3 asist yapan Aliou Badji'nin kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Badji 2.5 milyon €
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da adı gündeme gelen Aliou Badji'den yeni haberler geldi.
Fotbollsthlm SE sitesi, 21 yaşındaki Senegalli golcünün bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olarak belirlendiğini ve Djurgarden Kulübü'nün bu bedeli karşılayacak takım ile pazarlığa hazır olduğunu yazdı. G.Saray transfer döneminde 2 forvet almayı planlıyor.
İsveç Ligi'nde bu sezon 28 maçta 8 gol atan ve 3 asist yapan Aliou Badji'nin kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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