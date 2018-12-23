23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a Tolgay Arslan vetosu!

Galatasaraya Tolgay Arslan vetosu!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.12.2018

, ile her konuda anlaştı ancak ciddbi ir prüz çıktı. yönetimi Tolgay’ın şampiyonluktaki rakibi Galatasaraya’ gitmesine izin vermeyeceğini futbolcuya iletti. F.Bahçe ya da Trabzon’as ei gidebileceği belirtidl i

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlündirmenin yanında ciddi bir revizyona gitmeyi de hedefleyen 'a ile ilgili olarak kötü bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Tolgay Aslan'a kulübü 'tan veto geldi. Siyah- Beyazlı yönetim, Tolgay'a şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'a transferine izin vermeyeceklerini kendisine deklare etti. G.Saray dışında istediği kulübe gidebilecek.

Fenerbahçe'ye bile izin var!

Yönetiminin Tolgay'ın veya Trabzonspor'a ise gidebileciğini belirttiği de gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmenin ardından 'in kadrosunda görmek istediği için Galatasaraylı kurmayların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

G.Saray yeni strateji üretecek

Tolgay'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesinin 2022 yılında sona erecek olması da ciddi bir problem teşkil ediyor. Zira yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olsaydı, Tolgay'ın 2019 haziranına kadar beklemesi söz konusu olabilecekti. Beşiktaş yönetiminden randevu isteneceği de iddia ediliyor.

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