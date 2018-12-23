Galatasaraya Tolgay Arslan vetosu!

Galatasaray, Tolgay Arslan ile her konuda anlaştı ancak ciddbi ir prüz çıktı. Beşiktaş yönetimi Tolgay’ın şampiyonluktaki rakibi Galatasaraya’ gitmesine izin vermeyeceğini futbolcuya iletti. F.Bahçe ya da Trabzon’as ei gidebileceği belirtidl i

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlündirmenin yanında ciddi bir revizyona gitmeyi de hedefleyen Galatasaray'a Tolgay Aslan ile ilgili olarak kötü bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Tolgay Aslan'a kulübü Beşiktaş'tan veto geldi. Siyah- Beyazlı yönetim, Tolgay'a şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'a transferine izin vermeyeceklerini kendisine deklare etti. G.Saray dışında istediği kulübe gidebilecek.



Fenerbahçe'ye bile izin var!



Yönetiminin Tolgay'ın Fenerbahçe veya Trabzonspor'a ise gidebileciğini belirttiği de gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Tolgay Arslan için Galatasaraylı kurmayların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.



G.Saray yeni strateji üretecek



Tolgay'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesinin 2022 yılında sona erecek olması da ciddi bir problem teşkil ediyor. Zira yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olsaydı, Tolgay'ın 2019 haziranına kadar beklemesi söz konusu olabilecekti. Beşiktaş yönetiminden randevu isteneceği de iddia ediliyor.