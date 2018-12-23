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GALATASARAY

Galatasaray, ilk devrenin son maçında Sivas’ı ağırlıyor

Aslantepede son tango
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

Ligde son 4 haftada gülemeyen Aslan, Yiğidolar’ı devirerek, ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda eksiklerin dönmesi umutları artırıyor

Yaşanılan sakatlıklar, alınan cezalar ve santrfor yokluğunda çok zor günler geçiren , 'de ilk devrenin son maçına 'u ağırlıyor. Oldukça formda bir rakiple kritik bir mücadeleye çıkacak olan Aslan, zirve yarışından kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı

HAKAN KELEŞ İLE ÇIKIŞTA

Uzun süredir sakat olan ve ile Rodrigues iyileşti. 6 maçlık cezası biten Donk da takıma katıldı. Yiğidolar ise, ligde yeni hocasıyla çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalarak, müthiş bir seri yakaladı. Hakan Keleş'in öğrencileri, eğer kazanırsa rakibinin 1 puan üstüne çıkacak

50 GOL ATTI

Aslan, ligde Sivas'a 24 maçta 50 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Geçen sezon Stadı'ndaki maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Sivas'taki maçı ev sahibi 2-1 üstün tamamladı.

FATİH TERİM '200' AŞKINA

Galatasaray , son 4 maçtır ulaşamadığı 200. galibiyeti Sivas karşısında elde etmek istiyor. İmparator, kazanarak tarihe yeni bir imza atmak istiyor.

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ATARSA 400

Aslan yuvası Türk Telekom Stadı'nda 400. gol heyecanı yaşanacak. 2010-11 sezonunun devre arasında açılan Aslantepe'de ilk gol tarafından Sivas'a atılmıştı. 50'yi Elmander, 100'ü Drogba, 150'yi Sneijder, 200'ü , 250'yi , 300'ü , 350'yi ise Sinan Gümüş kaydetmişti

TERİM'E 2 KALIYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in Sivasspor müsabakasının ardından 2 maçlık cezası kalıyor. Kayseri, , Beşiktaş, , Başakşehir, iki Keçiörengücü maçını kaçıran Terim, Sivas maçının ardından kupadaki Bolu ve ligdeki Ankaragücü karşılaşmalarıyla cezasını tamamlayacak. Terim, Göztepe'ye yetişecek.

TEK EKSİK EMRE AKBABA

Galatasaray'da Belhanda, Sinan Gümüş, ve Rodrigues iyileşti. Donk'un da cezası bitti. Aslan'da Emre Akbaba dışında eksik kalmadı.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Son 8 maçta sadece Kayseri'yi mağlup edebilen G.Saray, acil şekilde 3 puan arıyor. Cimbom bu süreçte 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

EVİNDE BERABERE

Aslan, evindeki son 5 maçı berabere bitirdi. Ligde , F.Bahçe, Konya, Ç.Rize ile kupadaki K.Gücü maçı berabere sonuçlandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 27 MAÇ

Sarı-kırmızılılar, Aslantepe'de çıktığı son 27 lig maçını kaybetmedi. En son yenilgisini 2016-17'de K.Paşa'dan alan Cimbom, 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

İÇ SAHADA HİÇ FİRE VERMEDİ

Aslan, İstanbul'da Sivas'ı ağırladığı 12 lig maçını da kazanmayı başardı. Rakip kaleyi 28 kez sarsan Cimbom, kalesinde ise 8 gol gördü

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