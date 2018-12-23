23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a Rolando sürprizi

Galatasaraya Rolando sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.12.2018

, Marsilya'da forma giyen 'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Portekiz basınında yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncuya 2,5 yıllık bir teklif sunuldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'yu transfer etmek isteyen oyuncuya yıllık 3 milyon euro önerdi. Anlaşma sağlanırsa Rolando önümüzdeki sezon Sarı-kırmızılı ekibin formasını giyecek.

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