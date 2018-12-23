Galatasaraya Rolando sürprizi

Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Rolando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Portekiz basınında yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncuya 2,5 yıllık bir teklif sunuldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rolando'yu transfer etmek isteyen Galatasaray oyuncuya yıllık 3 milyon euro önerdi. Anlaşma sağlanırsa Rolando önümüzdeki sezon Sarı-kırmızılı ekibin formasını giyecek.