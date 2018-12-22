Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi! İşte alacağı ücret...

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki Brezilyalı golcü ile el sıkışmayı başardı.

7 Aralık 2018 tarihinde Hürriyet'in duyurduğu ve Fatih Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı Brezilyalı futbolcu ile söz kesildi. Galatasaray, Alan Carvalho ile yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret ve puan başına 5 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Galatasaray, 29 yaşındaki golcüye kavuşmak için Çin'den gelecek haberi beklemeye geçti. Guanghzou Evergrande Kulübü ile sözleşmesi devam eden oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediğini de Çin ekibine iletti.

Çin Kulübünün, iddia edildiği gibi Burak Yılmaz değil tam 200 milyon Euro'luk transfer bütçesinin bulunduğu ve yıldız bir golcü aldıktan sonra Alan Carvalho'nun bedelsiz olarak Galatasaray'a gitmesine izin vereceği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü ve Alan Carvalho'nun menajerleri de 28 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak getirmek için temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray kulübü de Çin'de bu sezon 19 gol ve 8 asiste imza atan Alan Carvalho'yu, 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına yetiştirmek istiyor.