23 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi! İşte alacağı ücret...

Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi! İşte alacağı ücret...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

, kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki golcü ile el sıkışmayı başardı.

7 Aralık 2018 tarihinde Hürriyet'in duyurduğu ve 'in listenin ilk sırasına yazdığı futbolcu ile söz kesildi. , ile yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret ve puan başına 5 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Galatasaray, 29 yaşındaki golcüye kavuşmak için 'den gelecek haberi beklemeye geçti. Guanghzou Evergrande Kulübü ile sözleşmesi devam eden oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediğini de Çin ekibine iletti.

Çin Kulübünün, iddia edildiği gibi değil tam 200 milyon Euro'luk bütçesinin bulunduğu ve yıldız bir golcü aldıktan sonra Alan Carvalho'nun bedelsiz olarak Galatasaray'a gitmesine izin vereceği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü ve Alan Carvalho'nun menajerleri de 28 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak getirmek için temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray kulübü de Çin'de bu sezon 19 gol ve 8 asiste imza atan Alan Carvalho'yu, 5 Ocak'ta başlayacak kampına yetiştirmek istiyor.

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