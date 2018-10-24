    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Rodrigues sürprizi

    Rodrigues sürprizi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    karşısında oyun planını Yeşil Burun Adalı oyuncu üzerine kuran , Rodrigues’in kanadını değiştirecek.

    , karşısında son haftalarda düşüşte olan Garry Rodrigues'ten patlama bekliyor.

    Oyun planını başarılı futbolcunun üzerine kuran tecrübeli çalıştırıcı, sağda oynatarak rakibini şaşırtmaya çalışacak. Schalke'nin sol beki Mendyl'in çok fazla hata yapması, önünde forma giyen Harit'in de dripling ve top kaptırma sevdası yüzünden geriye hiç yardım etmemesi yüzünden teknik direktör Fatih Terim, cevheri solda buldu.

    Rodrigues'i bu kanatta Mendyl-Harit ikilisinin üzerine sürecek olan Terim, ayrıca bu ikiliye Ndiaye'nin de hücum anlamında yardım etmesini istedi.

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