    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

    Galatasaraydan sakatlık açıklaması
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki oyuncusu , sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak

    'ın genç basketbolcusu , sol ayak bileğindeki bağlarda oluşan yırtık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği belirtildi.

    Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.



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