Galatasaraydan sakatlık açıklaması

24 Ekim 2018, Çarşamba
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Giriş Tarihi: 24.10.2018
Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki oyuncusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak
Galatasaray'ın genç basketbolcusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki bağlarda oluşan yırtık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği belirtildi.
Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
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