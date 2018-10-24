18lik Ozanın büyük sınavı

18'lik Ozan'ın büyük sınavı
Cimbom’un 18 yaşındaki stoperi, Serdar Aziz’in yokluğunda ilk 11’de forma giyecek. Ozan kariyerinin ilk Devler Ligi sınavını verecek.
Schalke karşısında Galatasaray'da tüm gözler Ozan Kabak'ın üzerinde olacak... 18 yaşındaki stoper, Serdar Aziz'in yokluğunda Maicon ile birlikte defansın ortasında görev yapacak.
ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Çok değil 1 yıl önce A2 takımının formasını giyen Ozan Kabak bu gece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını verecek.
Galatasaray ve Türk futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olan Ozan'ın performansı büyük bir merakla bekleniyor. Fatih Terim'in genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptığı ve "Kendine güven, geri adım atma. Ben sana inanıyorum" dediği öğrenildi.
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