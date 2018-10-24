    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    18'lik Ozan'ın büyük sınavı

    18lik Ozanın büyük sınavı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Cimbom’un 18 yaşındaki stoperi, ’in yokluğunda ilk 11’de forma giyecek. Ozan kariyerinin ilk Devler Ligi sınavını verecek.

    karşısında 'da tüm gözler 'ın üzerinde olacak... 18 yaşındaki stoper, 'in yokluğunda Maicon ile birlikte defansın ortasında görev yapacak.

    ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

    Çok değil 1 yıl önce A2 takımının formasını giyen Ozan Kabak bu gece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını verecek.

    Galatasaray ve Türk futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olan Ozan'ın performansı büyük bir merakla bekleniyor. 'in genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptığı ve "Kendine güven, geri adım atma. Ben sana inanıyorum" dediği öğrenildi.

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