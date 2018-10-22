Alternatifsiz Aslan

Emre Akbaba ve Onyekuru’dan sonra Feghouli ve Fernando da 3 hafta yok. Serdar Aziz’in yetişmesi zor. Schalke 04 maçında forma genç Ozan Kabak'ın.

Devreyi kapayan Emre Akbaba ve tedavisi 20 gün sürecek Onyekuru'dan sonra Galatasaray iki fire daha verdi: Fernando ve Feghouli. İki futbolcunun sahalara dönüşü 3 haftayı bulacak. Bursaspor maçında kasığından sakatlanan Serdar Aziz'in durumu da kritik. Belhanda, Rodrigues ve Donk ise ağrıları olmasına rağmen Schalke maçında görev yapacaklar. Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in 10 gün içinde oynanacak Schalke 04, Yeni Malatya deplasmanı ve Fenerbahçe derbisi için ilk 11 alternatifleri azaldı.

LINNES DE 11'DE

Terim'in Schalke'ye karşı savunması daha iyi olduğu için Linnes'i Mariano yerine tercih etmesi bekleniyor. Serdar Aziz'in yerinde ise Ozan forma giyecek. Genç oyuncuyu tecrübesiz olduğu için Şampiyonlar Ligi maçlarında kullanmayan Terim, Ozan ile özel bir görüşme yaptı ve pozisyonlarda risk almadan oynamasını öğütledi.