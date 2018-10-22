    22 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Alternatifsiz Aslan

    Alternatifsiz Aslan
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Emre Akbaba ve Onyekuru’dan sonra Feghouli ve da 3 hafta yok. ’in yetişmesi zor. 04 maçında forma genç Ozan Kabak'ın.

    Devreyi kapayan Emre Akbaba ve tedavisi 20 gün sürecek Onyekuru'dan sonra iki fire daha verdi: ve Feghouli. İki futbolcunun sahalara dönüşü 3 haftayı bulacak. maçında kasığından sakatlanan 'in durumu da kritik. , Rodrigues ve Donk ise ağrıları olmasına rağmen maçında görev yapacaklar. Bu gelişmelerden sonra 'in 10 gün içinde oynanacak Schalke 04, Yeni deplasmanı ve derbisi için ilk 11 alternatifleri azaldı.

    LINNES DE 11'DE

    Terim'in Schalke'ye karşı savunması daha iyi olduğu için Linnes'i Mariano yerine tercih etmesi bekleniyor. Serdar Aziz'in yerinde ise Ozan forma giyecek. Genç oyuncuyu tecrübesiz olduğu için Şampiyonlar Ligi maçlarında kullanmayan Terim, Ozan ile özel bir görüşme yaptı ve pozisyonlarda risk almadan oynamasını öğütledi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Zammı kaptı o da yattı "Zammı kaptı o da yattı"
    Fatih Terim yıkım planını belirledi Fatih Terim yıkım planını belirledi
    Süper Ligde son puan durumu Süper Lig'de son puan durumu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör