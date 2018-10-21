    21 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Brad Friedel, Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı!

    Brad Friedel, Galatasarayda yaşadıklarını anlattı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Amerikan efsanesi , 'da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı.

    'da 1995/96 sezonunda forma giyen Amerikalı kaleci , ABD Efsaneleri arasına girmesinin ardından 'deki anılarıyla ilgili de konuştu.

    İşte Brad Friedel'ın dikkat çeken sözleri:

    "Kariyerimin ilk yıllarıydı. Galatasaray'a imza atmıştım. hakkında pek bir bilgim yoktu, Galatasaray hakkında doğru düzgün bilgilerim yoktu. Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Eğer bu derbide oynadıysanız, o ortama rağmen ayakta kalabilip futbol oynadıysanız, dünyanın herhangi bir yerinde hayatta kalabilirsiniz."

    "GALATASARAY'A İLK GELDİĞİM HAFTAYDI..."

    Galatasaray'da ilk haftamdı. Soyunma odasına gittim ve oturdum. O dönemler Türkiye'de bir takımda en fazla 3 yabancı bulunabiliyordu. Bir tane yerli oyuncu yanıma geldi, elini omzuma koydu ve az olan İngilizcesi ile bana, "Şuradakini görüyor musun, o benim en yakın arkadaşım." dedi. Oradaki kaleciydi. Sonra, "Burada istenmiyorsun, burada sana ihtiyaç yok!" dedi ve yanımdan kalktı. Bana böyle hoşgeldin denmişti.



    O SEZON GALATASARAY KADROSUNDAKİ KALECİLER

    1995 yılında Galatasaray'a transfer olan Brad Friedel, 1 Türkiye Kupası başarısı yaşadı. Friedel'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde kadroda yerli olarak Hayrettin Demirbaş, Nezih Boloğlu, Volkan Kilimci yer alıyordu.

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