Brad Friedel, Galatasarayda yaşadıklarını anlattı!

Brad Friedel, Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı!
Amerikan futbol efsanesi Brad Friedel, Galatasaray'da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı.
Galatasaray'da 1995/96 sezonunda forma giyen Amerikalı kaleci Brad Friedel, ABD Futbol Efsaneleri arasına girmesinin ardından Türkiye'deki anılarıyla ilgili de konuştu.
İşte Brad Friedel'ın dikkat çeken sözleri:
"Kariyerimin ilk yıllarıydı. Galatasaray'a imza atmıştım. İstanbul hakkında pek bir bilgim yoktu, Galatasaray hakkında doğru düzgün bilgilerim yoktu. Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Eğer bu derbide oynadıysanız, o ortama rağmen ayakta kalabilip futbol oynadıysanız, dünyanın herhangi bir yerinde hayatta kalabilirsiniz."
"GALATASARAY'A İLK GELDİĞİM HAFTAYDI..."
Galatasaray'da ilk haftamdı. Soyunma odasına gittim ve oturdum. O dönemler Türkiye'de bir takımda en fazla 3 yabancı bulunabiliyordu. Bir tane yerli oyuncu yanıma geldi, elini omzuma koydu ve az olan İngilizcesi ile bana, "Şuradakini görüyor musun, o benim en yakın arkadaşım." dedi. Oradaki kaleciydi. Sonra, "Burada istenmiyorsun, burada sana ihtiyaç yok!" dedi ve yanımdan kalktı. Bana böyle hoşgeldin denmişti.
O SEZON GALATASARAY KADROSUNDAKİ KALECİLER
1995 yılında Galatasaray'a transfer olan Brad Friedel, 1 Türkiye Kupası başarısı yaşadı. Friedel'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde kadroda yerli olarak Hayrettin Demirbaş, Nezih Boloğlu, Volkan Kilimci yer alıyordu.
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