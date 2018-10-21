    21 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fedakar Belhanda

    Fedakar Belhanda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Faslı yıldız, maçındaki değişken performansını sakatlığına bağladı.

    spor maçında kaptırdığı top sonucu penaltıya neden olan , Eren'in beraberlik golünde ise asisti yapan isimdi.

    Faslı 10 numara, 1-1 biten karşılaşmanın ardından değişken performansına açıklık getirdi: "Milli takımda sol kasığımda zorlanma meydana geldi. Ağrılarım vardı ama ben her zaman oynamak isterim ve bu kadar eksik varken takımı yalnız bırakamazdım. Tabii maç içinde zorlandığımı itiraf etmeliyim. Zorunlu 3 değişiklik yaptık ve kasığımda ağrılar olmasına rağmen maçı tamamladım. 'yi de düşünerek enerjimi kontrollü kullandım." (Sabah)

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