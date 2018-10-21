    21 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    G.Saray deplasmanda kazandı

    G.Saray deplasmanda kazandı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'nin 2. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

    Salon: Kula

    Hakemler: Ebru Ayata, Yılmaz Duman

    Jeopark Kula Belediyespor: Turgay Doğan, Burak Köse, Buculjevic, Stern, Umut Yücel Baran, Jekic (Selim Yıldırım, Demirhan Durul, Ceyhun Tendar)

    Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Emin Gök, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Duff)

    Setler: 21-25, 19-25, 25-23, 27-25, 17-19

    Süre: 154 dakika (32, 29, 31, 34, 28)

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