21 Ekim 2018, Pazar
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G.Saray deplasmanda kazandı
Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Kula
Hakemler: Ebru Ayata, Yılmaz Duman
Jeopark Kula Belediyespor: Turgay Doğan, Burak Köse, Buculjevic, Stern, Umut Yücel Baran, Jekic (Selim Yıldırım, Demirhan Durul, Ceyhun Tendar)
Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Emin Gök, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Duff)
Setler: 21-25, 19-25, 25-23, 27-25, 17-19
Süre: 154 dakika (32, 29, 31, 34, 28)
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