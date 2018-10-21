    21 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

    Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    , 18 günde 3 , 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 3’ünü deplasmanda, derbisini ise evinde oynayacak.

    'ı milli takım arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar 'deki 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte ligde 'daki müsabakasına kadar 18 günde 5 resmi karşılaşmaya çıkacak. Aslan bu süreçte 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 puan arayacak. Lig müsabakaları içinde de ile derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçların 3'ünü deplasmanda 2'sini Stadyumu'nda oynayacak.

    Galatasarayda sakatlık krizi! Yıldız oyuncular Schalke maçında yok GALATASARAY'DA SAKATLIK KRİZİ! YILDIZ OYUNCULAR SCHALKE MAÇINDA YOK

    Galatasaray'ın 24 Ekim-10 Kasım arasında oynayacağı müsabakalar şöyle:

    24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04 ( Şampiyonlar Ligi)
    28 Ekim Pazar: E. - Galatasaray (Spor Toto )
    2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)
    6 Kasım Salı: Schalke 04 - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
    10 Kasım Cumartesi: Kayserispor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Hamit Altıntoptan G.Saray-Schalke maçı yorumu Hamit Altıntop'tan G.Saray-Schalke maçı yorumu
    İsviçre basını Eren için kampanya başlattı İsviçre basını Eren için kampanya başlattı
    Floryada Rodrigues isyanı! Florya'da Rodrigues isyanı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör