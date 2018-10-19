Fatih Terim: Maça değil sakata geldik

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 1-1 biten maçın ardında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle

Maçtan önce de ifade ettim, tecrübemiz onu konuşturdu. Milli takımdan dönen oyuncularımızdan 12, 24 saat yolda olan var. O ara bazen sıkıntı yaratıyor. Bir devrede 3 sakatlanan oyuncu var mıdır uzun yıllardır görmedim. Sonuçta puan kaybettik sahamızda.

Ben maça geldiğimizi zannetmiştim, sakata gelmişiz. Sahada 11 kişi vardı ama çoğu zaman 11 kişilik iyi performansı göremedik. Golden sonraki reaksiyonda, 2 gol de atabilirdik, 1 gol de yiyebilirdik. Sağlık heyetimiz hasar tespitini yapsın ki biz de sağlıklı bir sonuç smyle... Milli takımdan gelenleri anladım ama Fernando'yu anlaya.. Derin kadrolarda böyle bir sıkıntı yok ama derin olmayan kadrolarda her oyuncunun sakatlığı bir problem. Hayat durmuyor ,devam ediyor.

Taraftarlarımıza da bir şey rica ediyorum. Hızlı oyun bazı oyuncuları geriyor. İyi oynamamıza engel oluyor. Niyetler iyi ama daha bir tolerans gerekiyor. Sabırlı oynamak da önemli bir unsur bizim için. ben oynamadan ve herkesin oynamasından yanayım. Kaybederiz, kazanırız... Kaybettiğimiz zaman rakibi tebrik ederiz. Ben 80'lerde gösterilen sarı kartların göstermelik olduğunu düşünyorum. Hakemin oynayanlara yol vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bursaspor'a başarılar diliyorum biz de şu andan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanacağız.