    19 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Türk Stadyumu’nda maçı 37 bin 308 biletli seyirci izledi

    Maçı 37 bin 308 biletli seyirci izledi
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    - karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 37 bin 308 biletli taraftar izledi.

    'in 9. haftasında , 'u ağırlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 37 bin 308 biletli seyirci takip etti. Müsabaka boyunca takımını desteklemeyi sürdüren taraftarlar, takıma 1-0 gerideyken de tezahüratlarıyla görevini yerine getirdi.
    Galatasaray Bursaspor GALATASARAY BURSASPOR

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