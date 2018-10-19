Muslera: ''Bazen 1 puan sizi şampiyon yapabiliyor''
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 1-1 biten Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Galatasaray, evinde Bursaspor'u konuk etti. Henüz ilk yarıda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Galatasaray, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Galatasarayın başarılı kalecisi Fernando Muslera, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:
"Erken sakatlıklar oyunumuzu mutlaka etkiledi. Devre arasında hocamız da söyledi, 'bunca yıldır futbolun içindeyim ama bununla ilk kez karşılaşıyorum' dedi."
"Maçın geneline bakıldığında rakibine net şans vermeyen bir Galatasaray vardı. Penaltı haricinde çok net pozisyonlarını hatırlamıyorum. Ne olursa olsun, 1 puan, 1 puandır. Bu 1 puanlar da sezon sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. 1 puan da çok kötü değil"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!