    19 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Muslera: ''Bazen 1 puan sizi şampiyon yapabiliyor''

    Muslera: Bazen 1 puan sizi şampiyon yapabiliyor
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 1-1 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    'in 9. haftasının açılış maçında , evinde 'u konuk etti. Henüz ilk yarıda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Galatasaray, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

    Galatasarayın başarılı kalecisi , maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

    "Erken sakatlıklar oyunumuzu mutlaka etkiledi. Devre arasında hocamız da söyledi, 'bunca yıldır futbolun içindeyim ama bununla ilk kez karşılaşıyorum' dedi."

    "Maçın geneline bakıldığında rakibine net şans vermeyen bir Galatasaray vardı. Penaltı haricinde çok net pozisyonlarını hatırlamıyorum. Ne olursa olsun, 1 puan, 1 puandır. Bu 1 puanlar da sezon sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. 1 puan da çok kötü değil"

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