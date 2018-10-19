Muslera: ''Bazen 1 puan sizi şampiyon yapabiliyor''

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 1-1 biten Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Galatasaray, evinde Bursaspor'u konuk etti. Henüz ilk yarıda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Galatasaray, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Galatasarayın başarılı kalecisi Fernando Muslera, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Erken sakatlıklar oyunumuzu mutlaka etkiledi. Devre arasında hocamız da söyledi, 'bunca yıldır futbolun içindeyim ama bununla ilk kez karşılaşıyorum' dedi."

"Maçın geneline bakıldığında rakibine net şans vermeyen bir Galatasaray vardı. Penaltı haricinde çok net pozisyonlarını hatırlamıyorum. Ne olursa olsun, 1 puan, 1 puandır. Bu 1 puanlar da sezon sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. 1 puan da çok kötü değil"