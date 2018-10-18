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"Sehiç için gurur verici"
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Erzurumspor'dam maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrılmak istediği belirtilen İbrahim Sehiç, Galatasaray ile anılırken konuyla ilgili menajer Fatih İlek’ten açıklama geldi.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İlek, "İbrahim Sehiç'in 1 sene daha Erzurumspor'la kontratı var, sezon başında buraya gelmesi için çok büyük bir mücadele verdik. Galatasaray'ın Sehiç'e talip olması gurur verici ama Erzurumspor'un futbolcusu, kararı onlar değerlendirecek" dedi.
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