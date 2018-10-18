Cimbom, Bursa'ya 16 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Bursaspor’a karşı son yıllarda büyük üstünlük kurmuş durumda.
Sarı-kırmızılılar, 2012 yılında Bursa'daki seyircisiz mücadelede aldığı 1-0'lık yenilgiden beri rakibine maç vermedi. Aslan 6 yıllık bu dönemde oynanan 16 karşılaşmanın 11'inde sahayı galibiyet ile terk etti. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
FARKLI ZAFERLER
Cimbom; bu hafta ligde ağırlayacağı Timsahlar karşısında 6 yıllık dönemde farklı galibiyetler de elde etti. Mancini döneminde 6-0 kazandı. Türkiye Kupası yarı finalinde 5-2'lik zafer elde etti. Ayrıca 2016-17 sezonunda deplasmanda 5-0 ile gol şov yaptı. Geçen sezon da iç sahadaki mücadeleyi 5-0 ile kazandı.
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