Galatasaray, Bursaspor’a karşı son yıllarda büyük üstünlük kurmuş durumda.

Sarı-kırmızılılar, 2012 yılında Bursa'daki seyircisiz mücadelede aldığı 1-0'lık yenilgiden beri rakibine maç vermedi. Aslan 6 yıllık bu dönemde oynanan 16 karşılaşmanın 11'inde sahayı galibiyet ile terk etti. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI ZAFERLER

Cimbom; bu hafta ligde ağırlayacağı Timsahlar karşısında 6 yıllık dönemde farklı galibiyetler de elde etti. Mancini döneminde 6-0 kazandı. Türkiye Kupası yarı finalinde 5-2'lik zafer elde etti. Ayrıca 2016-17 sezonunda deplasmanda 5-0 ile gol şov yaptı. Geçen sezon da iç sahadaki mücadeleyi 5-0 ile kazandı.