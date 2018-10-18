Kriz kapıda

SABAH’ın dün sütunlarına taşıdığı ‘Yapılan sahtecilik değil’ haberinde son perde aralanıyor.

Sicil Kurulu, referans imzalarını geçersiz saydığı Galatasaray Lisesi mezunu 139 üye adayı için "Üyelik başvurularını kabul etmiyoruz'' kararını verdi ve topu Başkan Mustafa Cengiz'e attı. Yarın Galatasaray Cemiyeti'ne gidip nabzı yoklayacağı öğrenilen Cengiz, yönetimini bu konu ile ilgili Pazartesi günü acil toplama kararı aldı. Eğer 139 Galatasaray Lisesi mezunu üye adayı için olumsuz karar çıkarsa camiada büyük kriz yaşanacak.