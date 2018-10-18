    18 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Kriz kapıda

    Kriz kapıda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    SABAH’ın dün sütunlarına taşıdığı ‘Yapılan sahtecilik değil’ haberinde son perde aralanıyor.

    Sicil Kurulu, referans imzalarını geçersiz saydığı Lisesi mezunu 139 üye adayı için "Üyelik başvurularını kabul etmiyoruz'' kararını verdi ve topu Başkan 'e attı. Yarın Galatasaray Cemiyeti'ne gidip nabzı yoklayacağı öğrenilen Cengiz, yönetimini bu konu ile ilgili Pazartesi günü acil toplama kararı aldı. Eğer 139 Galatasaray Lisesi mezunu üye adayı için olumsuz karar çıkarsa camiada büyük kriz yaşanacak.

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