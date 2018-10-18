    18 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Ozan Kabak formayı bırakmıyor

    Ozan Kabak formayı bırakmıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    maçında tam not alan genç stoper bu hafta da ilk 11’de olacak

    Cimbom'un altyapısından çıkan ve takıma yeni transfer etkisi yapan formayı bırakmıyor... spor karşısında kendisine verilen şansı çok iyi kullanan genç stoper, karşısında da ilk 11'de olacak. 'le birlikte tandemi oluşturacak olan Ozan yine iyi bir performans gösterirse sınavında da görev yapacak

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