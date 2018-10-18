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Ozan Kabak formayı bırakmıyor
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Antalya maçında tam not alan genç stoper bu hafta da ilk 11’de olacak
Cimbom'un altyapısından çıkan ve takıma yeni transfer etkisi yapan Ozan Kabak formayı bırakmıyor... Antalyaspor karşısında kendisine verilen şansı çok iyi kullanan genç stoper, Bursaspor karşısında da ilk 11'de olacak. Serdar Aziz'le birlikte tandemi oluşturacak olan Ozan yine iyi bir performans gösterirse Schalke sınavında da görev yapacak
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