Antalya maçında tam not alan genç stoper bu hafta da ilk 11’de olacak

Cimbom'un altyapısından çıkan ve takıma yeni transfer etkisi yapan Ozan Kabak formayı bırakmıyor... Antalyaspor karşısında kendisine verilen şansı çok iyi kullanan genç stoper, Bursaspor karşısında da ilk 11'de olacak. Serdar Aziz'le birlikte tandemi oluşturacak olan Ozan yine iyi bir performans gösterirse Schalke sınavında da görev yapacak