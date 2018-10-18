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Garry dön!
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova’ya toplam 3 gol atan Garry Rodrigues o günden beri kayıpları oynuyor.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Garry Rodrigues'in son bir aydaki performansı, hem takım arkadaşı Henry Onyekuru'yu olumsuz etkiledi hem de teknik heyetin dikkatini çekti. İstatistikler incelendiğinde Rodrigues ve Onyekuru'nun son 4 maçta kaleye çektiği şutlarda önemli farklar olduğu görüldü. İki oyuncu da bu periyotta gol atamazken Onyekuru 4 şut çekti, Rodrigues ise 9 şut denemesinde bulundu. Onyekuru'nun aksine birçok pozisyonda pası değil kaleyi düşünen Rodrigues'e bencil oynamaması yönünde uyarı gelecek.
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