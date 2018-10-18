    18 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Garry dön!

    Garry dön!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    ve ’ya toplam 3 gol atan o günden beri kayıpları oynuyor.

    'ın Hollandalı yıldızı 'in son bir aydaki performansı, hem takım arkadaşı Henry Onyekuru'yu olumsuz etkiledi hem de teknik heyetin dikkatini çekti. İstatistikler incelendiğinde Rodrigues ve Onyekuru'nun son 4 maçta kaleye çektiği şutlarda önemli farklar olduğu görüldü. İki oyuncu da bu periyotta gol atamazken Onyekuru 4 şut çekti, Rodrigues ise 9 şut denemesinde bulundu. Onyekuru'nun aksine birçok pozisyonda pası değil kaleyi düşünen Rodrigues'e bencil oynamaması yönünde uyarı gelecek.
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