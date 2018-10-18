    18 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in gözü 5. yıldızda

    Fatih Terimin gözü 5. yıldızda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    G.Saray’ın başında F.Bahçe ve ’ın toplamından fazla zirvede kalan , Sarı-Kırmızılılar’ı 25. şampiyonluğa taşıyıp, 5. yıldızı formaya takmak istiyor

    Geçen sezonun ortasında 'un yerine göreve gelen ve 'ı 21. şampiyonluğa taşıyan hedefi büyüttü... Önceki gün 3 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalayan İmparator gözünü 5. yıldıza dikti. Tecrübeli hoca öncelikle bu sezon da mutlu sona ulaşıp 22. şampiyonluğu almak istiyor.

    BU İSTATİSTİKLERLE ZOR DEĞİL!

    Terim ardından kalan 5 yılda 3 kez daha sezonu zirvede bitirirse Galatasaray formasına 5. yıldızı takacak. Aslında tecrübeli hocanın istatistikleri, bu hedefin sanıldığı kadar olmadığını gösteriyor

    300 HAFTANIN 165'İNDE ZİRVEDE

    Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında olduğu 300 haftanın 165'i lider olarak tamamladı. Bu dönemde Cimbom'un ezeli rakipleri F.Bahçe ve 'ın toplam liderlik sayıları 101'de kaldı.

    BEŞİKTAŞ'A 60 PUAN FARK ATTI

    Ayrıca Galatasaray, Terim'le sahaya çıktığı 300 maçta 197 galibiyet ve 65 beraberlikle 656 elde etti. Sarı-Kırmızılılar kendisine en yakın takım olan Beşiktaş'a tam 60 puan fark atmayı başardı.

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