Fatih Terimin gözü 5. yıldızda

Fatih Terim'in gözü 5. yıldızda
G.Saray’ın başında F.Bahçe ve Beşiktaş’ın toplamından fazla zirvede kalan Fatih Terim, Sarı-Kırmızılılar’ı 25. şampiyonluğa taşıyıp, 5. yıldızı formaya takmak istiyor
Geçen sezonun ortasında Tudor'un yerine göreve gelen ve Galatasaray'ı 21. şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim hedefi büyüttü... Önceki gün 3 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalayan İmparator gözünü 5. yıldıza dikti. Tecrübeli hoca öncelikle bu sezon da mutlu sona ulaşıp 22. şampiyonluğu almak istiyor.
BU İSTATİSTİKLERLE ZOR DEĞİL!
Terim ardından kalan 5 yılda 3 kez daha sezonu zirvede bitirirse Galatasaray formasına 5. yıldızı takacak. Aslında tecrübeli hocanın istatistikleri, bu hedefin sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor
300 HAFTANIN 165'İNDE ZİRVEDE
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında olduğu 300 haftanın 165'i lider olarak tamamladı. Bu dönemde Cimbom'un ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'ın toplam liderlik sayıları 101'de kaldı.
BEŞİKTAŞ'A 60 PUAN FARK ATTI
Ayrıca Galatasaray, Terim'le sahaya çıktığı 300 maçta 197 galibiyet ve 65 beraberlikle 656 puan elde etti. Sarı-Kırmızılılar kendisine en yakın takım olan Beşiktaş'a tam 60 puan fark atmayı başardı.
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