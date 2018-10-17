    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da sakatlık şoku!

    Galatasarayda sakatlık şoku!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Galatasaray, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu dokuzuncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

    işte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Selçuk İnan, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk, tedavisinin ardından bugün saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Norveç Milli Takımı'ndan dönen Martin Linnes, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Fas Milli Takımı'ndan dönen Younes Belhanda'nın milli takımındaki antrenman sonrası sol kasığında tespit edilen ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrıhisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı.

    Fernando Muslera, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, antrenmanda yer almadı.

    Galatasaray Futbol Takımı, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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