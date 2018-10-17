    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 96 Galatasaray Gelişim: 57

    Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 96 Galatasaray Gelişim: 57
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'nin 3. haftasında Yalova , sahasında karşılaştığı Gelişim’i 96-57'lik skorla mağlup etti.

    Salon: 90. Yıl
    Hakemler: Ahmet Köse xx, xx, Erdoğan Çelebi xx
    Yalova : Merve Alkış xxx 17, Gülizar Sezer xx 11, Olena Stashcuk xxxx 34, Betül Kalfalı xxx 18, Ece Gül Eldek xxx 16, Melek Balaban x, x, Yaren Akdeniz x
    Gelişim: Miray Baloltu xx 5, Mısra Albayrak xxx 15, x, Beyzanur Uruç x, Sude Yılmaz xxx 15, Hande Yüksel x 1, Esra Topçu x 3, Melisa Eroğlu xxx 11, İrem Yalçın x 2, İpek Garip x 3, Ecem Kazar x 2
    1. Periyot: 33-12 (Yalova VIP lehine)
    Devre arası: 58-23 (Yalova VIP lehine)
    3.Periyot: 75-41 (Yalova VIP lehine)
    5 faulle çıkanlar: Ceyda Domaç (Yalova VIP), Sude Türkmen (Galatasaray Gelişim)
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