    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

    Galatasaray Erkek Voleybol Takımında transfer
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Sarı-kırmızılılar, Kanadalı ile anlaşmaya vardı

    , Kanadalı milli oyuncu ile anlaşma sağladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncu ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

    'de daha önce forması da giyen Duff, geçen sezonu Polonya temsilcisi Stocznia Szczecin'de geçirdi.

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