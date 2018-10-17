Terimin prensi Interin radarında

17 Ekim 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Terim'in prensi Inter'in radarında
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018
Inter’in takip ettiği genç yıldız adaylarını yazan İtalyan basını, listede Ozan Kabak’a da yer verdi.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Fatih Terim'den aldığı şansı çok iyi kullanan Ozan Kabak, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Inter'in takip ettiği genç yıldız adaylarını yazan Çizme basını, listede Ozan Kabak'a da yer verdi.
HEDEF YENİ SÖZLEŞME
Ozan'ın alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giydiğini yazan İtalyan basını, Inter scoutlarının sürekli takip halinde olduğunu yazdı. Bu durumdan haberdar olan Galatasaray yönetimi de Ozan'ın 2020'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!