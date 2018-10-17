Terimin prensi Interin radarında

Inter’in takip ettiği genç yıldız adaylarını yazan İtalyan basını, listede Ozan Kabak’a da yer verdi.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Fatih Terim'den aldığı şansı çok iyi kullanan Ozan Kabak, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Inter'in takip ettiği genç yıldız adaylarını yazan Çizme basını, listede Ozan Kabak'a da yer verdi.

HEDEF YENİ SÖZLEŞME

Ozan'ın alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giydiğini yazan İtalyan basını, Inter scoutlarının sürekli takip halinde olduğunu yazdı. Bu durumdan haberdar olan Galatasaray yönetimi de Ozan'ın 2020'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.