    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Terim'in prensi Inter'in radarında

    Terimin prensi Interin radarında
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Inter’in takip ettiği genç yıldız adaylarını yazan basını, listede ’a da yer verdi.

    Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 'den aldığı şansı çok iyi kullanan , Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Inter'in takip ettiği genç yıldız adaylarını yazan Çizme basını, listede Ozan Kabak'a da yer verdi.

    HEDEF YENİ SÖZLEŞME

    Ozan'ın alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giydiğini yazan basını, Inter scoutlarının sürekli takip halinde olduğunu yazdı. Bu durumdan haberdar olan yönetimi de Ozan'ın 2020'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

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