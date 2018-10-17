    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Ryan Donk Bursa’ya zor

    Ryan Donk Bursa’ya zor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Sarı kırmızılı ekibe 'tan kötü haber geldi.

    deplasmanında attığı golle 'a 3 puanı getiren 'tan kötü haber var...

    Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası kas içinde kanama oluşan Hollandalı yıldızın Bursa önünde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
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