    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray, EuroCup'ta 2. galibiyetini aldı

    Galatasaray, EuroCupta 2. galibiyetini aldı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    ULEB A Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde , kendi sahasında 'nın takımını 84-76 mağlup etti.

    , EuroCup'ta çıktığı 3. maçta sahasında konuk ettiği n rakibi Germani Basket Brescia'yı 84-76 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.
    Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Galatasaray, karşısında 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, 4. dakikada farkı 10 sayıya (14-4) çıkarsa da konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 7. dakikada beraberliği yakaladı: 19-19. Çeyreğin sonlarında 'la sayılar bulan Galatasaray, ilk periyodu 24-21 önde kapattı.

    İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayamayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 12. dakikada 28-24 geriye düştü. Arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Arapovic ve 'la sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 15. dakikada yeniden öne geçti: 31-30. Hızlı hücumlardan peş peşe sayılar üreten İtalyan ekibi, 19. dakikaya 38-36 üstün girdi. Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 44-40 önde gitti.

    İkinci yarıya etkili başlayan Germani Brescia Leonessa, 23. dakikada farkı 10 sayıya (52-42) kadar çıkardı. Savunmadaki sertliği çeyreğin ortasında artıran Galatasaray, Göksenin Köksal ve Can Korkmaz'la üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 27. dakikada farkı 1'e indirdi: 56-57. Klobucar'ın serbest atışlardan kaydettiği sayılarla önce beraberliği (59-59) yakalayan sarı-kırmızılılar, 'in boyalı alandan bulduğu basketle 61-59 öne geçti. Konuk ekip, Allen'ın çeyreğin bitimine 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle üçüncü periyodu 65-62 önde tamamladı.

    Final periyoduna Arapovic'in basketiyle başlayan Galatasaray, Hayes'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 32. dakikada 67-65 öne geçti. Başa baş geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, yapılan top kaybının ardından 35. dakikada tekrar geriye düştü: 67-70. Hayes'le boyalı alandan, Webster ve Harrison'la da dış atışlardan bulduğu isabetlerle tempoyu son bölümde artıran Galatasaray, 38. dakikaya 77-72 üstün girdi. Farkı 39. dakikada 10 sayıya çıkaran (84-74) sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı da 84-76 kazandı.

    Galatasaray Kulübü Başkanı , karşılaşmanın son bölümlerini tribünden takip etti.



    SALON: Sinan Erdem
    HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Fernando Rocha, Uros Obrknezevic
    GALATASARAY: Webster 10, Göksenin Köksal 21, Harrison 14, Hayes 12, Auguste 4, Arapovic 9, Can Korkmaz 6, Caner Erdeniz 2, Erolcan Çinko, , Klobucar 6
    GERMANİ BRESCİA LEONESSA: Mika 2, Abass 17, Moss 7, Vitali 7, Hamilton 18, Laquintana, Allen 17, Ceron, Beverly 6, Zerini 2, Sacchetti
    1. PERİYOT: 24-21
    İLK YARI: 40-44
    3. PERİYOT: 62-65

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Fatih Terimin önünü açtım "Fatih Terim'in önünü açtım"
    Fatih Terim 11i beliledi! Forvete sürpriz isim... Fatih Terim 11'i beliledi! Forvete sürpriz isim...
    G.Saray Terimi KAPa bildirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Terim'i KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör