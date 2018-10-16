Galatasaray, EuroCupta 2. galibiyetini aldı

Galatasaray, EuroCup'ta 2. galibiyetini aldı
ULEB Avrupa Kupası A Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında İtalya'nın Germani Brescia Leonessa takımını 84-76 mağlup etti.
Galatasaray, EuroCup'ta çıktığı 3. maçta sahasında konuk ettiği İtalyan rakibi Germani Basket Brescia'yı 84-76 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, 4. dakikada farkı 10 sayıya (14-4) çıkarsa da konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 7. dakikada beraberliği yakaladı: 19-19. Çeyreğin sonlarında Can Korkmaz'la sayılar bulan Galatasaray, ilk periyodu 24-21 önde kapattı.
İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayamayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 12. dakikada 28-24 geriye düştü. Arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Arapovic ve Göksenin Köksal'la sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 15. dakikada yeniden öne geçti: 31-30. Hızlı hücumlardan peş peşe sayılar üreten İtalyan ekibi, 19. dakikaya 38-36 üstün girdi. Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 44-40 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Germani Brescia Leonessa, 23. dakikada farkı 10 sayıya (52-42) kadar çıkardı. Savunmadaki sertliği çeyreğin ortasında artıran Galatasaray, Göksenin Köksal ve Can Korkmaz'la üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 27. dakikada farkı 1'e indirdi: 56-57. Klobucar'ın serbest atışlardan kaydettiği sayılarla önce beraberliği (59-59) yakalayan sarı-kırmızılılar, Caner Erdeniz'in boyalı alandan bulduğu basketle 61-59 öne geçti. Konuk ekip, Allen'ın çeyreğin bitimine 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle üçüncü periyodu 65-62 önde tamamladı.
Final periyoduna Arapovic'in basketiyle başlayan Galatasaray, Hayes'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 32. dakikada 67-65 öne geçti. Başa baş geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, yapılan top kaybının ardından 35. dakikada tekrar geriye düştü: 67-70. Hayes'le boyalı alandan, Webster ve Harrison'la da dış atışlardan bulduğu isabetlerle tempoyu son bölümde artıran Galatasaray, 38. dakikaya 77-72 üstün girdi. Farkı 39. dakikada 10 sayıya çıkaran (84-74) sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı da 84-76 kazandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmanın son bölümlerini tribünden takip etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Fernando Rocha, Uros Obrknezevic
GALATASARAY: Webster 10, Göksenin Köksal 21, Harrison 14, Hayes 12, Auguste 4, Arapovic 9, Can Korkmaz 6, Caner Erdeniz 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 6
GERMANİ BRESCİA LEONESSA: Mika 2, Abass 17, Moss 7, Vitali 7, Hamilton 18, Laquintana, Allen 17, Ceron, Beverly 6, Zerini 2, Sacchetti
1. PERİYOT: 24-21
İLK YARI: 40-44
3. PERİYOT: 62-65
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!